Кубок Бразилії 2022, 1/16 фіналу, матч-відповідь

Корінтіанс – Португеза – 2:0

Голи: Мораєс, 8, Жуліану, 31

Корінтіанс повів у рахунку на 8 хвилині завдяки дебютному голу Мораєса. Після вкидання ауту Жуліану спробував пробити через себе, але ледь зачепив м'яч. Вийшов класний пас на хід Мораєсу, який елегантно перекинув сферу над голкіпером, а за своє святкування в обіймах з нестримними фанатами отримав жовту картку.

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До перерви Жуліану подвоїв перевагу, замкнувши флангову передачу Москіто. Цей гол став останнім у зустрічі та дозволив Корінтіансу вийти у наступний раунд Кубку – перша гра завершилась внічию 1:1.

Відзначимо, що Мораєсу знадобилось аж 7 матчів, аби відзначитись першим голом у Бразилії після повернення.

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