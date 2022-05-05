Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес, который после начала российско-украинской войны решил вернуться в Бразилию, рассказал о том, почему до сих пор не смог отличиться в родном чемпионате.

"Разница между футболом в Украине и Бразилии огромная, очень большая разница. Отличается все: климат, стиль игры. Но у меня все идет хорошо.

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Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился. Раньше защитник занимался разрушением, сегодня он должен строить игру. Главной задачей центрального нападающего раньше было забивание голов, сегодня же нужно и забивать, и прессинговать, и закрывать середину.

Но голы придут, я доволен, адаптируюсь, нелегко возвращаться после 12 лет. Есть также физические причины, которые меня остановили, но я удовлетворен игрой и результатом", – цитирует Мораеса Meu Timao.

Напомним, за Коринтианс Жуниор провел уже пять поединков, но голевыми действиями пока не отмечался.

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