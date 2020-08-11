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Мораес оценил шансы Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы против Базеля

11:46 - Читати українською
Мораес оценил шансы Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы против Базеля
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от предстоящей игры против швейцарской команды во втором по силе евротурнире.

 

"Я считаю, если мы хотим выйти в финал, то нужно играть с такими сильными командами, как Бенфика и Вольфсбург. Это большие клубы, хорошо известные в Европе, и нам это необходимо. Матчи тяжелые, сложные, но, поскольку мы хотим выйти в финал, должны играть с такими высококлассными командами.

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Чувствуем себя увереннее, зная, что выбили из турнира Бенфику и Вольфсбург. Сейчас снова встретимся с сильным клубом – цифры это подтверждают. У него есть структура и солидная репутация. У Базеля впечатляющие результаты, так что впереди очень интересная игра, и мы должны быть к ней готовы.

Швейцарцы – соперник с очень хорошо организованной защитой. Их оборонительные действия поражают. И Базель очень силен в контратаках. Все это делает его чрезвычайно опасным. Мы не можем допускать ошибок, ведь в Лиге чемпионов и Лиге Европы они обходятся слишком дорого. Нам нужно быть как можно ближе к идеалу, чтобы хорошо сыграть и выйти в полуфинал", – цитирует Мораес официальный сайт "горняков".

Напомним, уже сегодня, 11 августа, в рамках 1/4 финала Лиги Европы Шахтер встретится со швейцарским Базелем. Начало матча в 22:00.

Шахтер – Базель: анонс матча 1/4 финала Лиги Европы

blog_ava
Шахтер – Базель: где смотреть матч Лиги Европы 2019/20
11:20
3242
Теги
Базель Базель Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика Бенфика Жуниор Жуниор Мораес Вольфсбург Вольфсбург
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