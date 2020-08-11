Мораєс оцінив шанси Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги Європи проти Базеля

"Я вважаю, якщо ми хочемо вийти у фінал, то потрібно грати з такими сильними командами, як Бенфіка і Вольфсбург. Це великі клуби, добре відомі в Європі, і нам це необхідно. Матчі важкі, складні, але, оскільки ми хочемо вийти в фінал, повинні грати з такими висококласними командами.

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Відчуваємо себе впевненіше, знаючи, що вибили з турніру Бенфіку і Вольфсбург. Зараз знову зустрінемося з сильним клубом – цифри це підтверджують. У нього є структура і солідна репутація. У Базеля вражаючі результати, так що попереду дуже цікава гра, і ми повинні бути до неї готові.

Швейцарці – суперник з дуже добре організованим захистом. Їх оборонні дії вражають. І Базель дуже сильний у контратаках. Все це робить його надзвичайно небезпечним. Ми не можемо припускатися помилок, адже у Лізі чемпіонів і Лізі Європи вони обходяться надто дорого. Нам потрібно бути якомога ближчими до ідеалу, щоб добре зіграти і вийти у півфінал", – цитує Мораєса офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 серпня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрінеться зі швейцарським Базелем. Початок матчу о 22:00.

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