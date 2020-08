Шахтер – Базель: анонс матча 1/4 финала Лиги Европы

Шахтер после победы над Вольфсбургом неожиданно короновали на победу в Лиге Европы или хотя бы на финал, будто и нет никакого крепкого Базеля в четвертьфинале и топового Интера дальше по сетке. В этом убеждены не только украинские журналисты, а и некоторые футболисты швейцарского клуба – в частности, старший брат Гранита Джаки. Правда, нападающий Фабиан Фрай заявил, что Базель сделает с Шахтером то, что сделал с Айнтрахтом. Впрочем, букмекеры также на стороне "горняков" – как и статистическая компания Gracenote.

Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Manchester United, Shakhtar Donetsk, Sevilla FC and Bayer 04 Leverkusen are most likely to reach the Europa League semi-finals. FC København were the surprise in the round of last 16 (16%), can they pull it off again with the same odds? #UEL pic.twitter.com/GUo3TIZYQl