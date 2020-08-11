Шахтер – Базель: анонс матча 1/4 финала Лиги Европы

Шахтер после победы над Вольфсбургом неожиданно короновали на победу в Лиге Европы или хотя бы на финал, будто и нет никакого крепкого Базеля в четвертьфинале и топового Интера дальше по сетке. В этом убеждены не только украинские журналисты, а и некоторые футболисты швейцарского клуба – в частности, старший брат Гранита Джаки. Правда, нападающий Фабиан Фрай заявил, что Базель сделает с Шахтером то, что сделал с Айнтрахтом. Впрочем, букмекеры также на стороне "горняков" – как и статистическая компания Gracenote.

Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Manchester United, Shakhtar Donetsk, Sevilla FC and Bayer 04 Leverkusen are most likely to reach the Europa League semi-finals. FC København were the surprise in the round of last 16 (16%), can they pull it off again with the same odds? #UEL pic.twitter.com/GUo3TIZYQl — Euro Club Index (@EuroClubIndex) August 10, 2020

Шахтер – Базель: где смотреть матч Лиги Европы 2019/20

Матч пройдет на Фелтинс Арене в Гельзенкирхене, где играет немецкий "Шахтер" (Шальке) и где дончане уже устраивали разгром. Последняя встреча против Базеля для Шахтера также была памятной – украинцы уничтожили швейцарцев со счетом 5: 0, да и вообще выиграли 7 из 11 матчей против местных клубов. С другой стороны, "оранжево-черные" вылетали от Янг Бойз, а на протяжении всей истории противостояний сыроделы-шоколадники регулярно выбивали нас из турниров – вспоминаем Тун, Беллинцону, тот же Базель с Днепром и ЯБ с Динамо. Словом, недооценивать сегодняшнего соперника нельзя.

Сильные и слабые стороны Базеля

Тем более, что в текущем розыгрыше Лиги Европы подопечные Марселя Коллера зажигают: они выиграли 8 из 10 матчей с общим счетом 20:4, не проиграли в десяти домашках и стали первой командой в истории турнира, которая выиграла 5 подряд матчей, не пропустив ни одного гола! Из плюсов у этого коллектива можно отметить довольно сбалансированный и опытный состав с большим количеством забивных футболистов – у форвардов Кабрала и Адеми в чемпионате и еврокубках по 16 и 13 голов соответственно, опорники Фрай и Кампо забили 15 и 8, у атакующего хава Штокера 7 мячей. Швейцарцы опасны на стандартах, а сзади, как уже можно было увидеть, у них полный порядок.

Минусы у Базеля довольно серьёзные. Во-первых, это далекая от идеальной атмосфера в раздевалке, конфликты с тренером, слишком большое влияние отдельных футболистов команду и неизбежный уход Марселя Коллера по завершении сезона. Во-вторых, команда грандиозно провалила чемпионат, побив несколько антирекордов 20-летней давности. В-третьих, главного тренера швейцарцев трудно назвать гигантом мысли – он никогда не работал в клубах такого масштаба и продолжает играть в жесткой схеме 4-2-3-1, которую даже середняки УПЛ уже разлюбили. В футболе Базеля нет какой-то изюминки, за что Коллера беспощадно критикуют в СМИ. Правда, Шахтер тоже держится этой формации, но в тактическом плане Базель выглядит менее гибким.

Сильные и слабые стороны Шахтера

Трудно вот так просто сказать, что Шахтер выше классом – украинские и швейцарские топы всегда шли где-то рядом, хотя наше раздутое эго никогда не считало альпийцев за достойных соперников. Так или иначе, преимущество в общем уровне действительно за "горняками" – их состав втрое дороже, они регулярно выступают в Лиге чемпионов, на равных играют против Аталанты с Манчестер Сити, уверенно бьют Вольфсбург и Бенфику, и тому подобное. У Базеля соперники в Лиге Европы были значительно проще.

С Вольфсбургом понравилась функциональная готовность подопечных Луиша Каштру – Шахтер бегал много, быстро, постоянно был первым на мяче. В игровом же аспекте очень сильно выделялся центр поля с Аланом Патриком и Маркосом Антонио, который просто разорвал "волков" грамотными перемещениями и своевременными передачами, на двух создав шесть моментов. В шикарной форме находится Марлос, а Коноплянка очень качественно вышел на замену. Даже Матвиенко на позиции левого защитника сыграл хорошо, хотя начало встречи у него не получилось. Вообще, дончане выглядят гибким коллективом с хорошей взаимозаменяемостью исполнителей и универсальностью ролей.

Минусом остаётся работа на стандартах соперника, уязвимость при контратаках и неосторожность в собственной штрафной. Даже Мариуполь забил Шахтеру после подачи с углового, не говоря уже про Вольфсбург, Бенфику, загребское и киевское Динамо, Манчестер Сити, Аталанту, Зарю и т.д. – да и с Вольфсбургом тоже было несколько неприятных эпизодов. Мог быть и пенальти после одного из контрвыпадов, но всё завершилось лишь красной карточкой Хочолавы. В ещё одном эпизоде ​​Кривцова просто простили, хотя он прыгал в очень опрометчивый подкат. Всё это тревожит перед Базелем, но пока проблемы Шахтера перекрывались его достоинствами.

Кадровая ситуация

У Шахтера в лазарете остаются Исмаили и Малышев, а у Матвиенко в течение недели возникли некоторые проблемы – Николай тренировался индивидуально, поэтому его участие в матче находится под вопросом. Точно не выйдет Хочолава, получивший красную карточку в предыдущем матче. Интригой в составе остаётся вид обороны, ведь Матвиенко с Вольфсбургом играл левого фулбэка, а теперь мог бы выйти в центре – либо же Луиш Каштру доверится Бондарю или даже Витао.

У Базеля кадровые потери широкие. В лазарете остаются голкипер Омлин, хавбек Дзуффи и Жегрова, а участие бразильца Рамиреса находится под большим вопросом. Точно не сыграет основной защитник Кюмарт, который нарвался на дисквалификацию.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Базель

Шахтер: Пятов – Додо, Матвиенко, Кривцов, Сиприано – Степаненко, Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Базель: Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдеретте, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтеру нельзя недооценивать Базель. Швейцарцы всегда находятся в статусе андердога, однако это никогда не мешало им выносить из еврокубков украинцев и не только – а Базель ещё совсем недавно выбивал Днепр и доходил до полуфинала Лиги Европы. Команда там неидеальная, но опытная, сбитая, с кучей хороших исполнителей. Особенно осторожным нужно быть на стандартах и ​​при обычных подачах – да и вообще нужно поменьше фолить, ведь Кабрал ещё и классным ударом со штрафного владеет. Учитывая слабости "горняков" в этих аспектах, можно даже прогнозировать гол в ворота Пятова.

Несмотря на это, Шахтер остается фаворитом противостояния – об этом говорит и стоимость состава, и опыт, и уровень сопротивления обеим командам в течение сезона. В конце концов, слишком много людей и ресурсов говорят о преимуществе дончан, чтобы это было неправдой. Действительно, Базель не должен быть для команды Луиша Каштру чем-то новым и страшным – команд похожего стиля и уровня хватает даже в УПЛ, не говоря уже о еврокубках. Бразильцы Шахтера всегда уверенно били такие коллективы.

Легко не будет, но есть смысл ставить на победу Шахтера.

Базель: тотальный регресс и хаос, тренер на волоске, еврокубковый контраст – кто стоит на пути Шахтера в полуфинал ЛЕ