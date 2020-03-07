Монзуль трудно судить мужской футбол, она не понимает сути борьбы, – экс-арбитр ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек раскритиковал судейство Екатерины Монзуль в матче 22-го тура чемпионата Украины Десна – Заря.

"Матч показал, что VAR не помогает, а иногда даже вредит украинскому футболу. Я критиковал Монзуль за судейство в матче СК Днепр-1 – Динамо и считаю до сих пор, что она несправедливо удалила Буялського. Вот и сегодня она ошиблась в двух эпизодах с красными карточками.

Резонансные удаления после применения VAR в видеообзоре матча Десна – Заря – 1:0

Ей трудно судить мужской футбол, она не понимает сути борьбы, но и VAR сбивает ее с толку. Неприятно наблюдать за тем, как она по несколько минут просматривает эпизоды и не знает, какое же решение принять.

Монзуль показала низкую квалификацию. И очень жаль наблюдать за этим уже второй матч подряд. И по тому, как судейский комитет подставляет Екатерину, назначая ее на центральные поединки тура, хотя она к этому не готова", – цитирует Шебека UA-Футбол.

Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR