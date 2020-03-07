Резонансные удаления после применения VAR в видеообзоре матча Десна – Заря – 1:0

Украина — 15:55 332
-
Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR
-
Зинченко пропустит дерби против Манчестер Юнайтед – пессимистический прогноз британских СМИАнглия — 13:47 267
-
Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягиваетсяСборная Украины — 11:46 255
-
Шевченко объявил список игроков на матчи сборной Украины против Франции и Польши – есть дебютантЕвро-2020 — 6 март 2953
-
Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікендуМир — 6 март 503