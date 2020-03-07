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АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Резонансные удаления после применения VAR в видеообзоре матча Десна – Заря – 1:0

16:35 137 Читати українською
Резонансные удаления после применения VAR в видеообзоре матча Десна – Заря – 1:0
Десна – Заря – 1:0

Десна победила Зарю (1:0) в богатом на события поединке 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и самых ярких моментов матча на "Футбол 24".

21’ Алексей Гуцуляк
37’ Александр Филиппов
 
Максим Лунев 45+4’
21’ Алексей Гуцуляк
37’ Александр Филиппов
45+4’ Максим Лунев

Единственный гол в отчетном матче забил Александр Филиппов, однако игра запомнится арбитражем Екатерины Монзуль, которая показала две красные карточки после вмешательства видеоассистента.

Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR

Десна одержала важную победу над конкурентом в борьбе за медали УПЛ. Команда Рябоконя сравнялась по очкам с Динамо (по 42) и вышла на 3 место благодаря дополнительным показателям, но киевляне свой матч против Александрии начнут в 17:00. У Зари осталось 43 пункта.

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Теги
Екатерина Монзуль Видеоассистент арбитра (VAR) Десна - Заря Десна Десна Видеоновости Заря Заря
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