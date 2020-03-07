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Монзуль важко судити чоловічий футбол, вона не розуміє суті боротьби, – екс-арбітр ФІФА

7 березня 23:29 284 Читать на русском
Монзуль важко судити чоловічий футбол, вона не розуміє суті боротьби, – екс-арбітр ФІФА
Катерина Монзуль / Getty images

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек розкритикував суддівство Катерини Монзуль в матчі 22-го туру чемпіонату України Десна – Зоря.

21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
 
Максим Луньов 45+4’
21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
45+4’ Максим Луньов

"Матч показав, що VAR не допомагає, а деколи навіть шкодить українському футболу. Я критикував Монзуль за суддівство в матчі СК Дніпро-1 – Динамо і вважаю досі, що вона несправедливо вилучила Буялського. Ось і сьогодні вона помилилася в двох епізодах з червоними картками.

Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Їй важко судити чоловічий футбол, вона не розуміє суті боротьби, а ще й VAR збиває її з пантелику. Неприємно спостерігати за тим, як вона по кілька хвилин переглядає епізоди і не знає, яке ж рішення прийняти.

Монзуль показала низьку кваліфікацію. І дуже шкода спостерігати за цим вже другий матч поспіль. І за тим, як суддівський комітет підставляє Катерину, призначаючи її на центральні поєдинки туру, хоча вона до цього не готова", – цитує Шебека UA-Футбол.

Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR

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Теги
Десна - Зоря Катерина Монзуль Відеоасистент арбітра (VAR) Сергій Шебек
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