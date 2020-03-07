Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR

Десна победила Зарю (1:0) в богатом на события поединке 22-го тура УПЛ. Екатерина Монзуль после просмотра видеоповторов удалила двух игроков еще до перерыва. Отчет о матче читайте на "Футбол 24.

Поединок Десна – Заря стартовал в 14:00. Матч справедливо считался одним из центральных в 22-м туре, ведь команда Виктора Скрипника, опережая Динамо, занимала второе место в УПЛ, а черниговцы разместились на 4-й позиции. Победа позволяла Заре завершить первый этап чемпионата в зоне Лиги чемпионов.

Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ

Уже в дебюте игры получил повреждение полузащитник Зари Ловро Цвек. Хорват после жесткого единоборства с Мостовым остался лежать на газоне, но замена не понадобилась – новичок луганчан продолжил игру. Он же на 6-й минуте нанес первый удар в матче – мимо ворот. Леднев заработал опасный штрафной и сам же его исполнил, однако буквально немного не попал в верхний угол. Активнее играли гости в первые минуты, тогда как Десна практически полным составом окопалась в собственной штрафной.

На 19-й минуте Екатерина Монзуль воспользовалась видеоповтором после вероятного фола Гуцуляка против Юрченко. Экс-карпатовец выбивал мяч и по инерции въехал в ногу оппонента. Вердикт – красная карточка для игрока Десны. Леднев с перспективного штрафной пробил неточно. Спустя несколько минут Юрченко получил по ногам от Будковского и уже не сумел продолжить игру – вместо него вышел Лунев.

Наконец-то свой момент создали и хозяева. Калитвинцев прорвался по флангу и отдал в центр штрафной, откуда Филиппов в касание замыкал. Махарадзе совершил классный сейв, но удар у форварда мог бы быть и лучше. Подача с углового завершилась неточным ударом головой.

Второй момент Десны завершился голом. На 37-й минуте Будковский эффектно сбросил пяткой на Филиппова, тои на скорости убежал от Иванисени и Чеберко и пробил между ног Махарадзе! 1:0 – возможно, где-то не совсем логично, но команда Рябоконя все же вышла вперед.

Заря имела шанс отыграться на последних секундах тайма. Леднев после быстрого прорыва отдал на Кабаева, а тот пробил неточно. За несколько секунд до того Лунев въехал в ноги Мостовому – Монзуль несколько минут смотрела повтор, после чего показала красную игроку Зари, уравняв составы. В конце концов, 1:0 – итог первой половины по голам и 1:1 – по удалениям. К слову, Монзуль после просмотра видеоповторов уже удалила 4-х игроков в двух матчах. Буяльский и Полевой получили красные в матче СК Днепр-1 – Динамо, а к ним присоединились Гуцуляк и Лунев.

В дебюте второй 45-минутки классный момент был у Цвека. Паст спас Десну после удара хорвата с лета. Леднев мощно пробил в нижний угол метров с 25-ти – снова Паст! Десна ответила лишь в середине тайма. Калитвинцев подал угловой, Филиппов выиграл позицию и мощно пробил головой – Махарадзе был на месте. В следующем эпизоде ​​Калитвинцев выиграл борьбу у Цвека и пробил из пределов штрафной, однако голкипер снова спас команду Скрипника.

Кочергин обыграл соперника и нанес удар с линии штрафной – Паст поймал мяч, летевший в нижний угол. Невероятный шанс упустил Картушов, который не попал в ворота, пробив в падении после прострела Филиппова. Тут же Леднев дальним выстрелом проверил на прочность перекладину ворот! На последних секундах в атаку пошел даже Махарадзе, но счет на табло больше не изменился.

В итоге 1:0 – Десна одержала важную победу над конкурентом в борьбе за медали УПЛ. Команда Рябоконя сравнялась по очкам с Динамо (по 42) и вышла на 3 место благодаря дополнительным показателям, но киевляне свой матч против Александрии начнут в 17:00. У Зари осталось 43 пункта.