Монзуль провела не лучший матч, но VAR ее выручил, – Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу Екатерины Монзуль в матче 20-го тура между СК Днепр-1 и Динамо (3:1).

"Безусловно VAR расставляет акценты в силу того, что, как говорится, "против лома нет приема". Есть правила, и если нарушения подпадают под эти правила, арбитр должен принимать справедливое решение. И человеческий фактор здесь уже не проходит.

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В первом моменте по Буяльскому Екатерина даже не хотела показывать желтую карточку, а только сделала замечание. Он извинился перед Вакулком – вроде все закончилось. Но ассистенты VAR заставили ее изменить решение. Итоговый вердикт Монзуль был справедливым, ведь была прямая нога. Хорошо, что Буяльский попал туда, где щиток, что позволило избежать серьезной травмы.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Второй эпизод с падением Русина. Похоже, Екатерина еще не готова к матчам должным образом – сейчас она находится не в самом лучшей форме. Была в не самой худшей позиции, но не разглядела нарушения со стороны Кравченко, который через бедро положил Русина, а последний получил "горчичник" за симуляцию. Она не зафиксировала этот момент в динамике, к тому же мог повлиять тот факт, что Русин из тех игроков, которые могут спровоцировать арбитра не неправильные решения своими симулятивного действиями. Опять же, Екатерина долго не судила осенью, не знаю причины, почему. А здесь сразу матч чемпионата.

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Ну и третий эпизод, когда Полевой въехал в ахилл Караваеву. По сути, эпизод идентичен первому, вмешательство VAR расставило все на свои места, спортивный принцип взял вверх.

Думаю, что и Екатерина была не совсем довольна своими решениями. Неудачно, не самым лучшим образом для нее сложился матч, но VAR выручил, обошлось без разговоров о грубых ошибках со стороны арбитров. О том, что решения принимались несколько долго, то время здесь не главное. На первом месте должно быть справедливое решение. И конкретные цифры по времени для принятия решения здесь не нужны. Ведь бывают эпизоды несложные и достаточно, условно говоря, десяти секунд, чтобы оценить ситуацию. Плюс многое зависит от операторов, которые снимают тот или иной момент", – отметил Ступар в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 на своем поле разгромил Динамо со счетом 3:1. Хет-триком в матче отметился арендованный у киевлян Владислав Супряга. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой.

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