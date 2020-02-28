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СК Днепр-1 – Динамо: впервые в истории УПЛ удалили игрока после применения VAR – пострадали киевляне

19:28 260 Читати українською
СК Днепр-1 – Динамо: впервые в истории УПЛ удалили игрока после применения VAR – пострадали киевляне
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский вписал свое имя в историю УПЛ в матче 20-го тура против СК Днепр-1.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой

Буяльский стал первым игроком в истории УПЛ, который был удален после просмотра видеоповтора VAR.

СК Днепр-1 – Динамо: анонс матча УПЛ

Полузащитник киевлян прямой ногой влетел в Вакулка. Сначала арбитр поединка Екатерина Монзуль не наказала игрока, однако после просмотра видеоповтора эпизода удалила игрока уже на 6 минуте.

Добавим, что поединок СК Днепр-1 – Динамо проходит на Днепр-Арене. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на сайте "Футбол 24".

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) СК Днепр-1 - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский СК Днепр-1 СК Днепр-1
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