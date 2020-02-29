Монзуль провела не найкращий матч, але VAR її виручив, – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу Катерини Монзуль у матчі 20-го туру між СК Дніпро-1 та Динамо (3:1).

"Безумовно VAR розставляє акценти в силу того, що, як кажуть, "проти лома немає прийому". Є правила, і якщо порушення підпадають під ці правила, арбітр мусить приймати справедливе рішення. І людський фактор тут вже не проходить.

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У першому моменті по Буяльському Катерина навіть не хотіла показувати жовту картку, а лише зробила зауваження. Він попросив вибачення у Вакулка – ніби усе закінчилось. Але асистенти VAR змусили її змінити рішення. Підсумковий вердикт Монзуль був справедливим, адже є пряма нога. Добре, що Буяльский влучив туди, де щиток, що дозволило уникнути серйозної травми.

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Другий епізод із падінням Русина. Схоже, Катерина ще не готова до матчів належним чином – зараз вона перебуває у ненайкращій формі. Була в ненайгіршій позиції, але не розгледіла порушення з боку Кравченка, який через стегно поклав Русина, а останній отримав "гірчичник" за симуляцію. Вона не зафіксувала цей момент у динаміці, до того ж міг вплинути той факт, що Русин входить до тієї когорти гравців, які можуть спровокувати арбітра не неправильні рішення своїми симулятивними діями. Знову ж таки, Катерина довго не судила восени, не знаю причини, чому. А тут одразу матч чемпіонату.

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Ну і третій епізод, коли Польовий в’їхав у ахіл Караваєву. По суті, епізод ідентичний першому, втручання VAR розставило все на свої місця, спортивний принцип взяв угору.

Думаю, що і Катерина була не зовсім задоволена своїми рішеннями. Невдало, не найкращим чином для неї склався матч, але VAR виручив, обійшлося без розмов про грубі помилки з боку арбітрів. Щодо того, що рішення приймалися дещо довго, то час тут не головне. На першому місці має бути справедливе рішення. І конкретні цифри щодо часу для прийняття рішення тут не потрібні. Адже бувають епізоди нескладні і досить, умовно кажучи, десяти секунд, щоб оцінити ситуацію. Плюс багато залежить від операторів, які знімають той чи інший момент", – відзначив Ступар у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 на власному полі розгромив Динамо з рахунком 3:1. Хет-триком у матчі відзначився орендований у киян Владислав Супряга. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий.

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