Ващук: Супряга хотел доказать, что Динамо ошиблось, отдав его в аренду

Легендарный защитник киевского Динамо Владислав Ващук поделился мыслями по поводу поражения "бело-синих" от СК Днепр-1 (1:3).

"Все зависит от защиты. Киевляне забивают, но и пропускать не должны. Нужно играть аккуратнее, потому что заработать удаление – это подвести команду. Ранее все переживали, что нужно не пропустить – сыграть на ноль. И даже если Динамо играло в меньшинстве в чемпионате, то все равно имело преимущество.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

В матчах против Динамо у игроков всегда большая мотивация. Супряга хотел выйти и доказать, что Динамо ошиблось, отдав его в аренду. Стоит ожидать, что если он хороший игрок – будет доказывать, что достоин играть на высоком уровне. Если нет – ничего не покажет.

Конечно, Владиславу еще нужно работать и работать, но в Динамо теперь будут к нему присматриваться. При этом в Киеве должны анализировать, под какой стиль игры подходит этот форвард. Если нападающий бежит, а защита – нет, то для чего команде такой скоростной режим? Значит, он не нужен", – сказал Ващук в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 на своем поле разгромил Динамо со счетом 3:1. Хет-триком в матче отметился арендованный у киевлян Владислав Супряга. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой.

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