Украинская судья Екатерина Монзуль заняла четвертую строчку в рейтинге лучших арбитров мира по версии IFFHS.

Рефери, на которую было совершено нападение, стала арбитром ФИФА

Нынешней победительницей стала француженка Стефани Фраппар. Это ее вторая победа подряд.

Напомним, в 2023 году 42-летняя Монзуль работала на матчах УПЛ, Кубка Украины, поединках женского чемпионата мира, играх Лиги наций и женской Лиги чемпионов. К слову, в 2015-м Украина была лучшей в мире, а в 2022-м стала второй.

Топ-5 лучших арбитров мира по версии IFFHS выглядит следующим образом:

1. Стефани Фраппар (Франция) – 116 очков.

2. Тори Пенсо (США) – 99 очков.

3. Шерил Фостер (Уэльс) – 54 очка.

4. Екатерина Монзуль (Украина) – 29 очков.

5. Ребекка Уэлш (Англия) – 28.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року