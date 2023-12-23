Украинский арбитр София Причина впервые попала в список арбитров категории ФИФА, сообщает официальный сайт львовской Ассоциации футбола.

Клубы УПЛ установили исторический рекорд грубости, значительно превзойдя предыдущее антидостижение

Чтобы получить такой статус 25-летняя уроженка Жовтанцев Львовской области успешно сдала тест на знание английского языка, что позволяет ей работать на международных матчах между сборными и футбольными клубами.

Напомним, Причина в этом году дебютировала в УПЛ на матче Заря – ЛНЗ. Сейчас это ее единственный поединок в чемпионате Украины.

К слову, широкой общественности болельщиков София стала известна благодаря скандалу весной прошлого года, когда ее в спину толкнул тогда еще игрок Полесья Вадим Червак. Житомирский клуб после этого инцидента прекратил сотрудничество с футболистом. Впоследствии Червак публично извинился и лично встретился с арбитром, чтобы примириться. Сейчас скандальный защитник защищает цвета Металлиста 1925.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації