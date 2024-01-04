Монзуль потрапила у топ-4 найкращих арбітринь світу
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики оприлюднила результати щорічного голосування щодо найпрофесіональніших рефері серед жінок.
Українська суддя Катерина Монзуль посіла четверту сходинку у рейтингу найкращих арбітринь світу за версією IFFHS.
Рефері, на яку було здійснено напад, стала арбітринею ФІФА
Цьогорічною переможницею стала француженка Стефані Фраппар. Це її друга перемога поспіль.
Нагадаємо, у 2023 році 42-річна Монзуль працювала на матчах УПЛ, Кубка України, поєдинках жіночого чемпіонату світу, іграх Ліги націй та жіночої Ліги чемпіонів. До слова, у 2015-му україна була найкращою у світі, а у 2022-му стала другою.
Топ-5 найкращих арбітринь світу за версію IFFHS виглядає наступним чином:
1. Стефані Фраппар (Франція) – 116 очок.
2. Торі Пенсо (США) – 99 очок.
3. Шеріл Фостер (Уельс) – 54 очки.
4. Катерина Монзуль (Україна) – 29 очок.
5. Ребекка Велш (Англія) – 28 очок.
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