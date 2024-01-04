Українська суддя Катерина Монзуль посіла четверту сходинку у рейтингу найкращих арбітринь світу за версією IFFHS.

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Цьогорічною переможницею стала француженка Стефані Фраппар. Це її друга перемога поспіль.

Нагадаємо, у 2023 році 42-річна Монзуль працювала на матчах УПЛ, Кубка України, поєдинках жіночого чемпіонату світу, іграх Ліги націй та жіночої Ліги чемпіонів. До слова, у 2015-му україна була найкращою у світі, а у 2022-му стала другою.

Топ-5 найкращих арбітринь світу за версію IFFHS виглядає наступним чином:

1. Стефані Фраппар (Франція) – 116 очок.

2. Торі Пенсо (США) – 99 очок.

3. Шеріл Фостер (Уельс) – 54 очки.

4. Катерина Монзуль (Україна) – 29 очок.

5. Ребекка Велш (Англія) – 28 очок.

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