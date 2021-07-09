В МЛС жестко обращаются с футболистами, которые выступают против прививки от COVID-19.

Нападающий Эрик Уртадо был вынужден неожиданно сменить Монреаль на Коламбус Крю. В заявлении на официальном сайте клуб открыто заявляет, что одной из причин трансфера форварда стал его отказ прививаться от коронавируса.

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Боссы Коламбуса воспользовались ситуацией и выкупили 30-летнего американца за 170 тысяч евро.

Эрик присоединился к Монреалю в статусе свободного агента, но за 7 матчей, но так и не смог отличиться голом.

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