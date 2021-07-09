Монреаль продав форварда через відмову від вакцинації
20:19 - Читать на русском
У МЛС жорстко поводяться з футболістами, які виступають проти щеплення від COVID-19.
Нападник Ерік Уртадо був змушений несподівано змінити Монреаль на Коламбус Крю. В заяві на офіційному сайті клуб відкрито заявляє, що однією з причин трансферу форварда стала його відмова вакцинуватись від коронавірусу.
Італія – Англія: коронавірус змінив плани команди Манчіні перед фіналом Євро-2020
Боси Коламбуса скористались ситуацією та викупили 30-річного американця за 170 тисяч євро.
Ерік приєднався до Монреаля у статусі вільного агента, але за 7 матчів, так і не зміг відзначитись голом.
Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси кривдників збірної України та інших півфіналістів
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter