У МЛС жорстко поводяться з футболістами, які виступають проти щеплення від COVID-19.

Нападник Ерік Уртадо був змушений несподівано змінити Монреаль на Коламбус Крю. В заяві на офіційному сайті клуб відкрито заявляє, що однією з причин трансферу форварда стала його відмова вакцинуватись від коронавірусу.

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Боси Коламбуса скористались ситуацією та викупили 30-річного американця за 170 тисяч євро.

Ерік приєднався до Монреаля у статусі вільного агента, але за 7 матчів, так і не зміг відзначитись голом.

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