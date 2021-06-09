Вже 11 червня стартує чемпіонат Європи-2020. Кого букмекери вважають фаворитом турніру і як оцінюють шанси збірної України, розібрався "Футбол 24".

Шістнадцятий в історії чемпіонат Європи пройде у 11-ти містах континенту. Господарями турніру стануть Амстердам (Нідерланди), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина), Глазго (Шотландія), Копенгаген (Данія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Рим (Італія), Санкт-Петербург (Росія) та Севілья (Іспанія).

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Вже 11 червня буде зіграний перший матч Євро-2020 – Італія в Римі прийме команду Туреччини. Національна збірна України свій стартовий поєдинок проведе в неділю, 13 червня, в Амстердамі. Суперником "синьо-жовтих" стануть Нідерланди, які входять у десятку головних фаворитів турніру. А от нашу збірну експерти не відносять до переліку головних претендентів на здобуття європейської корони. Кому ж віддають перевагу букмекерські контори і на чемпіонство якої збірної варто поставити, розібрався "Футбол 24".

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Експерти британської контори William Hill головним фаворитом чемпіонату Європи вважають збірну Франції. Коефіцієнт на те, що "Ле Бльо" втретє в історії стануть чемпіонами Європи, складає 5.50. Далі йде збірна Англії – на перемогу "Трьох левів" пропонують поставити за 6.00. Замикає топ-3 національна команда Бельгії (7.00). У першій десятці фаворитів знайшлося місце Іспанії, Португалії, Німеччині та Італії (по 9.00), Нідерландам (15.00), Данії (29.00) та Хорватії (34.00).

Що стосується України, то підопічні Шевченка перебувають лише на 16-й позиції рейтингу. Поставивши на перемогу "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи, можна збільшити свій виграш аж у 101 раз. Таким же коефіцієнтом оцінили шанси росіян на чемпіонство. Нижче за нашу збірну перебувають лише 8 національних команд – Чехія, Австрія, Уельс, Словаччина, Шотландія, Угорщина, Північна Македонія і Фінляндія.

Що стосується групового турніру чемпіонату Європи, то William Hill оцінює шанси команди Андрія Шевченка на перше місце квартету С в 6.00. Явним фаворитом на першу сходинку групи вважають Нідерланди – лише 1.33. Шанси Австрії на перемогу в групі оцінили у 7.00, а перше місце Північної Македонії стане дивом – аж 21.00.

Австрійці з Bwin погоджуються з колегами стосовно фаворитів чемпіонату. Головним претендентом на титул теж вважають Францію – коефіцієнт 5.50. Шанси Англії та Бельгії оцінили в 6.50 та 7.00 відповідно. Далі йдуть Іспанія, Португалія, Німеччина та Італія (по 9.00).

Тут у команду Андрія Шевченка вірять трохи більше. Перемога України на Євро-2020 оцінюється коефіцієнтом 81.00 – це 13-14 місця серед усіх учасників турніру. У стільки ж оцінили шанси Польщі під керівництвом Паулу Соузи. На думку Bwin, "синьо-жовті" вилетять в 1/8 фіналу – коефіцієнт 2.20. На те, що наша збірна вилетить вже за підсумками групового турніру, приймають ставки за 3.50. Виліт у чвертьфіналі оцінюється у 4.00, у півфіналі – 11.00. Друге місце України на Євро вважають малоймовірним – коефіцієнт 26.00.

Що стосується найкращого бомбардира, то найбільше шансів віддають Харрі Кейну і Ромелу Лукаку – по 7.00. Шанси Кіліана Мбаппе виграти бомбардирські перегони оцінили у 9.00, а на те, що "Золотий бутс" Євро забере Кріштіану Роналду, пропонують поставити за 13.00.

Найкращим бомбардиром збірної України на Євро бачать Романа Яремчука – 6.00. Далі йдуть Андрій Ярмоленко і Руслан Маліновський (по 7.00), Артем Довбик з Артемом Бєсєдіним (по 11.00) та Віктор Циганков (13.00). На те, що "синьо-жовті" не заб'ють жодного гола, приймають ставки за 26.00.

Нагадаємо, найтитулованішими збірними в історії чемпіонатів Європи є Німеччина та Іспанія – по 3 перемоги в турнірі. Два чемпіонства здобула Франція (1984 та 2000). По одному разу вигравали Євро збірні СРСР (1960), Італії (1968), Чехословаччини (1976), Нідерландів (1988), Данії (1992), Греції (2004) та Португалії (2016).

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