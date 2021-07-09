Домашняя пресс-конференция Роберто Манчини будет проведена дистанционно, информирует Calciomercato.

Италия – Англия: прогноз на финал Евро-2020

Такое решение было принято из-за положительных тестов на коронавирус, которые сдали трое журналистов, приближенных к сборной Италии. Игроки "Скуадры Адзурры" ничем не рисковали, поскольку были вакцинированы перед турниром и близко не контактировали с представителями прессы. Завтра команда должна вылететь в Англию, где начнется непосредственная подготовка к финалу.

Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.

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