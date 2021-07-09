Италия – Англия: коронавирус изменил планы команды Манчини перед финалом Евро-2020
Сборная Италии вынуждена вносить коррективы в свой график подготовки к финалу чемпионата Европы.
Домашняя пресс-конференция Роберто Манчини будет проведена дистанционно, информирует Calciomercato.
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Такое решение было принято из-за положительных тестов на коронавирус, которые сдали трое журналистов, приближенных к сборной Италии. Игроки "Скуадры Адзурры" ничем не рисковали, поскольку были вакцинированы перед турниром и близко не контактировали с представителями прессы. Завтра команда должна вылететь в Англию, где начнется непосредственная подготовка к финалу.
Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.
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