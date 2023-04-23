В воскресенье 31-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 31-й тур

Монца – Фиорентина – 3:2

Голы: Бираги, 26 (аг.), Мота, 43, Пессина, 58 – Куаме, 8, Сапонара, 13

Удинезе – Кремонезе – 3:0

Голы: Самарджич, 2, Перес, 27, Саксесс, 36

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Фиорентина неожиданно уступила Монце. "Фиалки" уже к пятнадцатой минуте вели в счете 2:0 и решили, что дело сделано (на неделе подопечные Винченцо Итальяно из-за подобной расслабленности едва не вылетели из четвертьфинала Лиги конференций, когда после 3:0 в первом матче, дома горели 0:3).

Другого мнения были хозяева. Сначала они заставили ошибиться Бираги, который записал себе в пассив автогол, а в конце первого тайма забили еще дважды. Правда один из мячей не засчитали из-за офсайда, поэтому после перерыва команды начали с чистого листа. Хозяевам удалось довершить сумасшедший камбэк и вырвать такую желанную победу, которая подняла их на двенадцатую строчку турнирной таблицы. Фиорентина опустилась на десятое место.

Наконец прервал свою безвыигрышную серию Удинезе. "Бьянконери" деклассировали Кремонезе, забив в ворота одного из претендентов на понижение в классе три сухих гола. Победа подняла "зебр" сразу на три ступеньки вверх – с двенадцатого на девятое место.

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