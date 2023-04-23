Воскресная программа 31 тура стартовала в Эмполи, где местная команда принимала Интер. На неделе "нерадзурри" вышли в полуфинал ЛЧ и, возможно, спасли Симоне Индзаги от увольнения. Если бы не удача в дуэли с Бенфикой, то не факт, что тренеру простили бы 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. К игре с Эмполи – команды из нижней половины таблицы – Интер подходил только на 6-й позиции.

Все решил дубль Ромелу Лукаку. Первый тайм завершился логичными нулями (гости ни разу не пробили в створ ворот), а сразу после перерыва бельгиец открыл счет. Лукаку обыгрался с Брозовичем и пробил низом в дальний угол.

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На 76-й бельгиец снял все вопросы. Ромелу вошел в штрафную и мощным ударом поразил дальний угол ворот Эмполи. Это была точка. Первый дубль Лукаку в сезоне 2022/23 за "нерадзурри".

Отыграться хозяева так и не сумели, а на 88-й пропустили еще и от Лаутаро, которому ассистировал Лукаку. Чемпион мира точно пробил мимо кипера. 0:3 – Интер наконец-то прервал серию неудач в чемпионате. Миланцы поднялись на 5 место, обойдя Милан, который свой матч против Лечче еще не сыграл. Эмполи идет 15-м, имея 32 пункта.

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