Італія, Серія А, 31-й тур

Монца – Фіорентина – 3:2

Голи: Бірагі, 26 (аг.), Мота, 43, Пессіна, 58 – Куаме, 8, Сапонара, 13

Удінезе – Кремонезе – 3:0

Голи: Самарджіч, 2, Перес, 27, Саксесс, 36

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Фіорентина несподівано поступилась Монці. "Фіалки" вже до п'ятнадцятої хвилини вели в рахунку 2:0 і вирішили, що справу зроблено (на тижні підопічні Вінченцо Італьяно через подібну розслабленість ледь не вилетіли з чвертьфіналу Ліги конференцій, коли після 3:0 у першому матчі, вдома горіли 0:3).

Натомість іншої думки були господарі. Спочатку вони змусили помилитись Бірагі, який записав собі в пасив автогол, а наприкінці першого тайму забили ще двічі. Щоправда один з м'ячів не зарахували через офсайд, тож по перерві команди розпочали з чистого аркуша. Господарям вдалось довершити божевільний камбек і вирвати таку бажану перемогу, яка підняла їх на дванадцяту сходинку турнірної таблиці. Фіорентина опустилась на десяте місце.

Нарешті перервав свою безвиграшну серію Удінезе. "Б'янконері" декласували Кремонезе, забивши у ворота одного з претендентів на пониження у класі три сухих голи. Звитяга підняла "зебр" одразу на три сходинки догори – з дванадцятого на дев'яте місце.

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