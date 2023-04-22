В субботу 31-й тур чемпионата Италии продолжили три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 31-й тур

Салернитана – Сассуоло – 3:0

Голы: Пирола, 9, Диа, 21, Кулибали, 65

Лацио – Торино – 0:1

Гол: Илич, 43

Сампдория – Специя – 1:1

Голы: Амионе, 23 – Верде, 60

Верона сенсационно обыграла Болонью – Коваленко и Ко уже почти в зоне вылета

В первом матче дня Салернитана на своем поле уверенно одолела Сассуоло. Пирола ударом головой открыл счет уже в начале встречи, а Диа в середине тайма сделал его более убедительным.

После перерыва Кулибали довел дело до разгрома, мощно пробив с линии штрафной в левый угол. Хозяева наконец-то прервали шестиматчевую серию из ничьих. Победа принесла Салернитане 33 очка и подняла на четырнадцатую строчку турнирной таблицы, Сассуоло с 40 пунктами десятый.

Лацио неожиданно уступил Торино. Середняк Серии А, который последний раз побеждал еще четыре матча назад, сумел остановить ход римской машины и прервать воьсиматчевую беспроигрышную серию. Очередной подарок Ювентусу, которому накануне вернули ранее отобранные очки, и который уже завтра может подвинуть "орлов" со второй строчки. Для этого надо "лишь" обыграть лидера – Наполи.

Виктор Коваленко привычно остался в запасе Специи, которая завершала субботнюю программу выездным матчем против Сампдории – последней команды чемпионата. Сражение за выживание началось без разведки. Уже за первые три минуты команды обменялись моментами, но гола пришлось ждать до середины тайма. На 23-й минуте Бруно Амионе замкнул подачу с угла поля и вывел Сампу вперед. Этот гол остался единственным до перерыва.

Как только начался второй тайм, напомнили о себе фанаты Сампдории. Тифози забросали штрафную площадку хозяев файерами, арбитр вынужден был остановить игру. Пауза продолжалась минут 5 и, похоже, пошла в пользу Специи, котрая вскоре отыгралась. Вышедший на замену Даниэле Верде ударом головой сравнял счет.

Giù le mani dalla Sampdoria pic.twitter.com/gxXvbkMdrW — Lorenzo226 (@Lore2261984) April 22, 2023

Гости гораздо лучше заиграли во втором тайме, тогда как команда Деяна Станковича занималась чем-то непонятным. В оставшееся время именно "орлята" были ближе к забитому голу, однако все завершилось миром. 1:1, которые никого не устроили. Сампдория осталась последней, а Специя опережает зону вылета всего на 1 балл. Коваленко вышел на 90+4-й и отыграл 6 минут. У Виктора был момент, но он не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот.

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