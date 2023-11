Чемпионат Италии 2023/24, 11-й тур

Верона – Монца – 1:3

Голы: Фолоруншо, 86 – Коломбо, 41, 73, Кальдирола, 84

Рома – Лечче – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал матч в Вероне, где одноименная команда принимала Монцу. Хозяева не знали побед на протяжении восьми туров подряд, поэтому ничья их не устраивала. Впрочем, гости к 84-й минуте устроили разгром, причем дублем отметился Коломбо (особенно эффектным был второй гол). Лоренцо вошел в топ-5 самых молодых футболистов, которым удалось отличиться 7+ голами в последних двух сезонах Серии А.

7 – Youngest players with 7+ goals in the last two Serie A campaigns:



9 – Rasmus Højlund (02/2003)

7 – Lorenzo #Colombo (03/2002)

7 – Lazar Samardzic (02/2002)

15 – Khvicha Kvaratskhelia (02/2001)

7 – Cyril Ngonge (05/2000)



Youth.#VeronaMonza