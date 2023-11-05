Кальяри одержал победу над Дженоа в рамках 11-го тура Серии А. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24",

Два новичка Серии А, которые выиграли два последних матча – по одному в чемпионате и Кубке Италии. Для Кальяри это вообще событие, ведь островяне провально начали сезон (хуже только у Салернитаны). Дженоа же просто не стабильна, но уже спела чуть-чуть собрать очков.

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Сегодня Руслану Малиновскому пришлось вспомнить времена Аталанты. Из-за проблем с форвардами Альберто Джилардино пришлось передвинуть украинца поближе к атаке. Серьезных дивидендов это не принесло. В первом тайме была максимально спокойная игра. Дженоа не нанесла ни одного удара в створ! Правда, Васкес проверил на крепость каркас ворот после навеса Малиновского со штрафного.

Кальяри также за первые 45 минут в створ не бил, но может похвастаться хоть несчитанным голом. Лувумбу откровенно фолил, чтобы получить пространство для удара. Зато после перерыва по инициативе хозяев произошла вспышка. Клаудио Раньери блестяще угадал с заменами. Николас Виола одним из первых своих касаний к мячу открыл счет, завершив контратаку.

Дженоа не замедлила ответить. Альберт Гудмундссон (а кто же еще?) воспользовался рядом ошибок обороны Кальяри и восстановил паритет. Однако замены Раньери сказали не все. Петанья на свежих ногах перехитрил нескольких соперников и откатил на Дзаппу, которому оставалось лишь точно пробить. Габриэле справился.

Руслан Малиновский сегодня отыграл 85 минут. На результат ему повлиять не удалось, поэтому в протоколе останется только предупреждение. Желтую он получил в банальном эпизоде, после которого громко спорил с рефери. Тот своего наказания, конечно, не отменил. Игровая статистика украинца тоже не впечатляет. Очень средняя игра от нашего земляка.

В конце концов сегодня такими были все игроки генуэзцев. Да и Кальяри не был гораздо лучше. Но сардинцам улыбнулась удача, и они смогли удержать свое преимущество. Третья победа подряд (две из них в чемпионате) подопечных Клаудио Раньери, набравших 9 очков и покинувших зону вылета. Дженоа имеет на два зачетных пункта больше.