Чемпіонат Італії 2023/24, 11-й тур

Верона – Монца – 1:3

Голи: Фолоруншо, 86 – Коломбо, 41, 73, Кальдірола, 84

Рома – Лечче – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав матч у Вероні, де однойменна команда приймала Монцу. Господарі не знали перемог протягом восьми турів поспіль, тож нічия їх не влаштовувала. Втім, гості до 84-ї хвилини влаштували розгром, причому дублем відзначився Коломбо (особливо ефектним був другий гол). Лоренцо увійшов у топ-5 наймолодших футболістів, яким вдалося відзначитись 7+ голами в останніх двох сезонах Серії А.

7 - Youngest players with 7+ goals in the last two Serie A campaigns:



9 - Rasmus Højlund (02/2003)

7 - Lorenzo #Colombo (03/2002)

7 - Lazar Samardzic (02/2002)

15 - Khvicha Kvaratskhelia (02/2001)

7 - Cyril Ngonge (05/2000)



Youth.#VeronaMonza