Монца впевнено перемогла Верону – дубль Коломбо залишив "мастифів" поруч із зоною вильоту
В рамках програми дня в 12 турі італійської Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 11-й тур
Верона – Монца – 1:3
Голи: Фолоруншо, 86 – Коломбо, 41, 73, Кальдірола, 84
Рома – Лечче – початок о 19:00
Програму дня в Італії відкривав матч у Вероні, де однойменна команда приймала Монцу. Господарі не знали перемог протягом восьми турів поспіль, тож нічия їх не влаштовувала. Втім, гості до 84-ї хвилини влаштували розгром, причому дублем відзначився Коломбо (особливо ефектним був другий гол). Лоренцо увійшов у топ-5 наймолодших футболістів, яким вдалося відзначитись 7+ голами в останніх двох сезонах Серії А.
7 - Youngest players with 7+ goals in the last two Serie A campaigns:— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2023
9 - Rasmus Højlund (02/2003)
7 - Lorenzo #Colombo (03/2002)
7 - Lazar Samardzic (02/2002)
15 - Khvicha Kvaratskhelia (02/2001)
7 - Cyril Ngonge (05/2000)
Youth.#VeronaMonza
Веронці забили гол престижу наприкінці зустрічі, але на більше команди не вистачило. "Мастифи" залишились у одному заліковому балі над зоною вильоту.
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