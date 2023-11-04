Аталанта на своем поле принимала лидера Серии – Интер. Хозяева были острее в первом тайме, больше угрожали воротам соперника, хотя особо опасных моментов ни одна из команд не создала. Однако, на перерыв бергамаски ушли уступая.

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На 38-й минуте Интер заработал пенальти: Муссо вышел на перехват и бросился в ноги Дармиану (заменившему в середине тайма травмированного Павара), завалив Маттео. Чалханоглу с отметки пробил в левый угол – кипер Аталанты угадал направление удара, но не дотянулся до сферы. Уже в добавленное время Скальвини головой замыкал подачу со стандарта, однако попал прямо в Зоммера.

После перерыва Мартинес ударом головой удвоил преимущество Интера, но арбитр зафиксировал офсайд, оставив Аталанту в игре. Через 4 минуты аргентинец все-таки забил свой 12-й гол, закрепившись на вершине бомбардирской гонки – Лаутаро мастерски закрутил с угла штрафной под дальнюю штангу.

Аталанта довольно быстро сократила: Лукман отобрал мяч у Димарко во вратарской и выкатил под удар в район одиннадцатиметровой отметки – Скамакка легко переправил в сетку.

В конце матча Зоммер неуверенно отбил навес во вратарскую и все тот же Скамакка взялся добивать мяч – швейцарец львом прыгал по штрафной и все-таки не позволил сравнять. В ответ Дюмфрис опередил Руджери и едва не поставил точку в матче – Муссо спас. Уже в добавленное время Толои заработал второй "горчичник" за задержку Санчеса и оставил хозяев в меньшинстве. На результат, однако, это никак не повлияло.

Победа принесла Интеру 28 очков и закрепила на первой строчке турнирной таблицы, Аталанта с 19-ю пунктами осталась пятой.

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