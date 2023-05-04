Златан Ибрагимович заинтересован в продолжении своей карьеры в Монце.

Монца хочет подписать контракт с форвардом Милана и сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем на правах свободного агента. Летом у 41-летнего ветерана истекает контракт с Миланом, и он не собирается завершать карьеру.

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Как информирует Foot Mercato, представители Монцы уже провели со Златаном предварительные переговоры, и получили от игрока положительный ответ. На данный момент стороны никаких бумаг не подписывали, но Монца и Ибрагимович настроены оптимистично.

Таким образом, Ибрагимович покинет Милан, но не Ломбардию.

В нынешнем сезоне швед из-за травм сыграл за Милан всего лишь в четырёх матчах, в которых забил 1 мяч. Клуб не стал заявлять его на матчи Лиги чемпионов.

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