Гизольфи занял должность технического директора Ромы, и в данном случае название является формальностью. Фактически француз стал спортивным директором римского клуба. Он заменил Тьягу Пинту, который покинул стан "джаллоросси" зимой.

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Владельцы Ромы – Дэн и Райан Фридкины приняли это решение, исходя из аналитических данных компании Retexo Intelligence. Она помогает футбольным клубам изучать и нанимать персонал, соответствующий их требованиям. Гизольфи подходит под требования Фридкиных в вопросе конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Считается, что одним из лучших решений Гизольфи на посту спортивного директора Ниццы стало приглашение главным тренером Франческо Фариоли. Этого итальянского специалиста всерьёз рассматривал Шахтёр перед тем, как пригласить Патрика ван Леувена.

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