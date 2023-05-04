Златан Ібрагімовіч зацікавлений у продовженні своєї кар'єри в Монці.

Монца хоче підписати контракт із форвардом Мілана і збірної Швеції Златаном Ібрагімовічем на правах вільного агента. Влітку у 41-річного ветерана закінчується контракт з Міланом, і він не збирається завершувати кар'єру.

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Як інформує Foot Mercato, представники Монци вже провели зі Златаном попередні переговори і отримали від гравця позитивну відповідь. На цей час сторони ніяких паперів не підписували, але Монца і Ібрагімовіч налаштовані оптимістично.

Таким чином, Ібрагімовіч покине Мілан, але не Ломбардію.

У нинішньому сезоні швед через травми зіграв за Мілан лише в чотирьох матчах, в яких забив 1 м'яч. Клуб не став заявляти його на матчі Ліги чемпіонів.

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