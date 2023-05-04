В нынешней Серии А не получилось ожесточенной борьбы за чемпионство. Наполи уже несколько недель готовится праздновать свое первое Скудетто за 33 года. В то же время за места в Лиге чемпионов безумная конкуренция. Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR следит за ключевыми переменами после очередного тура.

Серия А, 33 тур

Верона – Интер – 0:6

Голы: Гайч, 31 (авт), Челханоглу, 37, Джеко, 38, 60, Лаутаро, 55, 90+3

Лацио – Сассуоло – 2:0

Голы: Андерсон, 14, Башич, 90+2

Милан – Кремонезе – 1:1

Голы: Мессиас, 90+3 – Окереке, 77

Монце – Рома – 1:1

Голы: Кальдирола, 39 – Эль-Шаарави, 25

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Интер очень вовремя преодолел кризис. Две победы после 5-матчевой безвыигрышной серии позволяют команде Симоне Индзаги идти наравне с другими претендентами на лигочемпионовские места. Наставник "змей" не стал рисковать и выставил на игру с аутсайдером основной состав. Сначала – очки, а думать о сложном графике будут потом. План сработал как можно лучше. Интер потратил полчаса, чтобы найти ключи к воротам Вероны, после чего голы буквально посыпались в ворота хозяев. Особого внимания заслуживает Чалханоглу, забивший шедевральный мяч ударом с метров 30-ти.

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Стефано Пиоли не последовал примеру своего коллеги и дал лидерам Милана возможность отдохнуть. Очевидно, "россонери" больше думают о полуфинале ЛЧ и игре с Лацио, которые состоятся в течение следующих шести дней. Все, что смог показать резерв, – гол Салемакерса, который не засчитали из-за офсайда. В конце концов пришлось бросать в бой Леау и Жиру. Милан должен был идти вырывать победу, но пропустил. Окереке протиснул сразу обоих центрбеков и отправил мяч мимо Меньяна. Спасать хозяев взялся Жуниор Мессиас. Бразилец в компенсированное время заработал штрафной удар и сам же с него забил.

От матча Лацио зависело, станет ли Наполи чемпионом уже сегодня. Любая потеря очков "орлами" делала бы "партенопейцев" недостижимыми на вершине турнирной таблицы. Маурицио Сарри не был настроен делать такой подарок своей бывшей команде. Римляне с самого начала встречи активно искали путь к воротам Сассуолло. Выходило довольно успешно. Если гол Иммобиле отменили из-за офсайда у Весино, то вопросов к Фелипе Андерсону быть не могло. Следует отметить гениальный ассист Маркоса Антонио. Экс-хавбек Шахтер через пол поля классно забросил мяч точно на ногу своему земляку.

Рома, еще две недели назад шедшая в топ-3, притормозила, а Монца наоборот – набрала темп, благодаря серии побед уже гарантировала себе место в элите на следующий сезон. Возможно, именно это расслабило подопечных Раффаэло Палладино. Эль-Шаарави открыл счет после грубейшей ошибки голкипера. Тот искал вариант, как выйти из обороны через пас, а вместо этого подарил мяч соперникам. Хозяева отыгрались незадолго до перерыва, классно разыграв штрафной. Во втором тайме счет не поменялся. Однако подопечные Жозе Моуринью могут похвастаться хотя бы тем, что забивали в 17 из 18 матчей в 2023 году. Больше таких команд нет ни в одном из топ-пяти чемпионатов Европы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ