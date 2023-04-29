Златан Ибрагимович упорно пытается доказать, что еще не сказал своего последнего слова на поле.

Нападающий Милана хочет поиграть еще как минимум один сезон, утверждает инсайдер Николо Скира.

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Контракт 41-летнего Ибрагимовича завершается летом, а переговоры о продлении даже не начинались. У шведа уже есть запасной вариант, если "россонери" проигнорируют его. Златана охотно пригласит Монца, которой руководят старые знакомые – Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони (правда, последний борется с тяжелой болезнью).

Ибрагимович был важной частью Милана, который в прошлом году выиграл чемпионство, а недавно стал старейшим автором гола в истории Серии А. Правда, тело начинает подводить 41-летнего ветерана. Из-за травм в нынешнем сезоне он наиграл всего 144 минуты и не попал в заявку на Лигу чемпионов, где команда без Златана уже добралась до полуфинала.

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