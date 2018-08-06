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Монако заработал 550 млн евро за 2 года – мастер-класс от французского клуба, который вызывает двусмысленные чувства

12:38 193 Читати українською
Монако заработал 550 млн евро за 2 года – мастер-класс от французского клуба, который вызывает двусмысленные чувства
Монако лучшего образца / фото из соцсетей

Французский Монако в последние годы демонстрирует по-настоящему невероятные умения продавать игроков. За 2 года клуб заработал на трансферах более полумиллиарда евро.

В сезоне 2016/17 Монако совершил настоящую Французскую революцию, сенсационно став чемпионом страны и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Подобные достижения стали шоком не только для Франции, но и для всей Европы – позади остался денежный ПСЖ.

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Неудивительно, что лидеры команды Леонардо Жардима заинтересовали европейские топ-клубы. Монако постепенно прощался со своими топ-исполнителями, но получал за них достойную компенсацию. Настолько достойную, что за 2 последних года клуб умудрился заработать на трансферах футболистов 550 млн евро – действительно невероятный показатель.

Достаточно вспомнить переход Килиана Мбаппе в ПСЖ, за который монегаски получили 180 млн евро. Хотя, глядя на феерическую игру юного вундеркинда на ЧМ-2018, возможно, Монако со временем мог бы получить за форварда еще больше.

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Также казну Монако существенно пополнили трансферы Тома Лемара (Атлетико, 70 млн), Бенджамина Менди (Манчестер Сити, 57,5 млн), Бернарду Силва (Манчестер Сити, 50 млн), Фабинью (Ливерпуль, 45 млн), Тьемуе Бакайоко (Челси, 40 млн).

Чуть меньше Монако получил за переходы Жоау Моутинью (6 млн), Теренса Конголо (20 млн), Адама Диахаби (10 млн), Рашила Геззаля (14 млн), Суалихо Мейте (10 млн).

К слову, не стоит забывать и о Антони Мартиале, ведь в 2015 году Монако умудрился продать тогда еще малоизвестного игрока в Манчестер Юнайтед за более чем 50 млн евро.

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Монако, который покупал игроки за серьезные деньги, вероятно, остался в прошлом. Недавно французский клуб подписал Александра Головина, что стало самым дорогим приобретением монегасков за последние годы. Очевидно, клуб решил выбрать так называемым "путем Порту", который давно славится умением продавать игроков.

Однако эти невероятные финансовые доходы клуба имеют и отрицательную сторону. На днях обновленный Монако практически без шансов проиграл ПСЖ в Суперкубке Франции-2018. К сожалению, приходится констатировать, что серьезной интриги в борьбе за чемпионство Франции 2018/19 мы, скорее всего, не увидим – должно произойти что-то невероятное, чтобы какой-то другой клуб сумел сбросить парижан с трона. Примерно так, как это было в сезоне 2016/17.

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