Монако заробив 550 млн євро за 2 роки – майстер-клас від французького клубу, який викликає двозначні відчуття

Французький Монако останніми роками демонструє по-справжньому неймовірні вміння продавати гравців. За 2 роки клуб заробив на трансферах більше півмільярда євро.

В сезоні 2016/17 Монако здійснив справжню Французьку революцію, сенсаційно ставши чемпіоном країни та дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів. Подібні досягнення стали шоком не лише для Франції, але й для всієї Європи – позаду залишився грошовитий ПСЖ.

Про монстра-ПСЖ, відродження Фалькао та перспективи – велике інтерв'ю віце-президента Монако про теперішнє та майбутнє

Не дивно, що лідери команди Леонарду Жардіма зацікавили європейські топ-клуби. Монако поступово прощався зі своїми топ-виконавцями, але отримував за них гідну компенсацію. Настільки достойну, що за 2 останні роки клуб примудрився заробити на трансферах футболістів 550 млн євро – дійсно неймовірний показник.

Достатньо згадати перехід Кіліана Мбаппе в ПСЖ, за який монегаски отримали 180 млн євро. Хоча, дивлячись на феєричну гру юного вундеркінда на ЧС-2018, можливо, Монако з часом міг би отримати за форварда ще більше.

Клуби АПЛ знову витратили на трансфери понад мільярд євро – серед лідерів Вест Хем Ярмоленка

Також казну Монако суттєво поповнили трансфери Тома Лемара (Атлетіко, 70 млн), Бенджаміна Менді (Манчестер Сіті, 57,5 млн), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, 50 млн), Фабінью (Ліверпуль, 45 млн), Тьємуе Бакайоко (Челсі, 40 млн).

Трохи менше Монако отримав за переходи Жоау Моутінью (6 млн), Теренса Конголо (20 млн), Адама Діахабі (10 млн), Рашиля Геззаля (14 млн), Суаліхо Мейте (10 млн).

До слова, не варто забувати і про Антоні Мартіаля, адже у 2015 році Монако примудрився продати тоді ще маловідомого гравця в Манчестер Юнайтед за більш ніж 50 млн євро.

Лунін став частиною нового явища в Реалі – 6 "дітей", які наближають майбутнє і міняють трансферний вектор

Монако, який купував гравці за серйозні гроші, ймовірно, залишився у минулому. Нещодавно французький клуб підписав Олександра Головіна, що стало найдорожчим придбанням монегасків за останні роки. Вочевидь, клуб вирішив обрати так званим "шляхом Порту", який давно славиться вмінням продавати гравців.

Проте ці неймовірні фінансові прибутки клубу мають і негативну сторону. Днями оновлений Монако практично без шансів програв ПСЖ у Суперкубку Франції-2018. На жаль, доводиться констатувати, що серйозної інтриги у боротьбі за чемпіонство Франції 2018/19 ми, швидше за все, не побачимо – повинно статися щось неймовірне, щоб якийсь інший клуб зумів скинути парижан з трону. Приблизно так, як це було в сезоні 2016/17.