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ПСЖ разгромил Монако и выиграл Суперкубок Франции

17:40 97 Читати українською
ПСЖ разгромил Монако и выиграл Суперкубок Франции
ПСЖ – обладатель Суперкубка Франции / фото: ФК ПСЖ

В поединке за Суперкубок Франции-2018 ПСЖ легко разгромил Монако даже без помощи своих главных звезд.

В дебютном официальном матче под руководством Томаса Тухеля ПСЖ легко справился с Монако и завоевал Суперкубок Франции. Немецкий тренер начал свою работу в Париже с выигранного трофея.

Победу ПСЖ принес дубль Ди Марии и точные удары Нкунку и Веа.

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К слову, обе команды играли не в оптимальных составах. В частности, Неймар появился на поле лишь на 76-й минуте, Кавани и Мбаппе не было даже в заявке, зато впервые в официальном матче за парижан вышел Буффон. В составе Монако не было Радамеля Фалькао.

Суперкубок Франции-2018

ПСЖ – Монако – 4:0

Голы: Ди Мария, 33, 90+2, Нкунку, 40, Веа, 67

Суперкубок Франции

Пари Сен-Жермен - Монако: Суббота 04 августа 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
4 : 0
Монако
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