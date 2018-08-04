ПСЖ разгромил Монако и выиграл Суперкубок Франции

В поединке за Суперкубок Франции-2018 ПСЖ легко разгромил Монако даже без помощи своих главных звезд.
В дебютном официальном матче под руководством Томаса Тухеля ПСЖ легко справился с Монако и завоевал Суперкубок Франции. Немецкий тренер начал свою работу в Париже с выигранного трофея.
Победу ПСЖ принес дубль Ди Марии и точные удары Нкунку и Веа.
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К слову, обе команды играли не в оптимальных составах. В частности, Неймар появился на поле лишь на 76-й минуте, Кавани и Мбаппе не было даже в заявке, зато впервые в официальном матче за парижан вышел Буффон. В составе Монако не было Радамеля Фалькао.
Суперкубок Франции-2018
ПСЖ – Монако – 4:0
Голы: Ди Мария, 33, 90+2, Нкунку, 40, Веа, 67
Суперкубок Франции
Пари Сен-Жермен - Монако: Суббота 04 августа 2018