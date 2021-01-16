Лига 1, 20-й тур

Монпелье – Монако – 2:3

Голы: Ваи, 64, Делор, 69 – Фолланд, 24 Бен-Еддер, 35, 61 (пен.)

Почеттино сдал положительный тест на коронавирус

Еще до свистка на перерыв монегаски сняли вопрос о победителе встречи, забив два мяча, а после перерыва Бен-Еддер довел счет до разгромного.

Стоит отдать должное гостям, которые сумели отквитать два гола, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно. Финальный свисток зафиксировал минмальну победу гостей.

После 20-ти туров Монако закрепился на 4-й строчке турнирной таблицы, Монпелье – 8-й.

ПСЖ – Марсель: дебютный трофей в карьере Почеттино на плечах земляков, Неймар вернулся голом и провоцирует новый скандал