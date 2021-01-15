Почеттино сдал положительный тест на коронавирус
20:30 - Читати українською
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино пропустит минимум матч 20-го тура чемпионата Франции.
Аргентинский специалист уже ушел на самоизоляцию согласно медицинскому протоколу французского чемпионата, сообщает официальный твиттер парижан.
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Таким образом, помощники Почеттино, Жезус Перес и Мигель Д'Агостино, будут руководить командой в матче Лиги 1 против Анже уже завтра, 16 января.
К слову, Почеттино недавно выиграл Суперкубок Франции с ПСЖ – это его первый трофей в тренерской карьере.
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