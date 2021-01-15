Аргентинский специалист уже ушел на самоизоляцию согласно медицинскому протоколу французского чемпионата, сообщает официальный твиттер парижан.

ПСЖ – Марсель: дебютный трофей в карьере Почеттино на плечах земляков, Неймар вернулся голом и провоцирует новый скандал

Таким образом, помощники Почеттино, Жезус Перес и Мигель Д'Агостино, будут руководить командой в матче Лиги 1 против Анже уже завтра, 16 января.

К слову, Почеттино недавно выиграл Суперкубок Франции с ПСЖ – это его первый трофей в тренерской карьере.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом