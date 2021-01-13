ПСЖ в прошлом неполноценном сезоне выиграл и чемпионат, и национальный кубок. Поэтому в Суперкубке Франции парижане встретились с Марселем, который на момент остановки Лиги 1 находился на втором месте. Предыдущий Ле Классик подарил сенсационную победу Марселя, которая завершилась дракой и расистским скандалом.

Сегодня ПСЖ вышел на матч без Неймара – бразилец еще не полностью готов после травмы, поэтому остался в запасе, а атакующее трио сформировали Ди Мария, Мбаппе и Икарди. Марсель же надеялся на своих звезд Пайе и Товена, тогда как Бенедетто начал на скамейке запасных.

Месси, Неймар, Агуэро, Мбаппе – ПСЖ определился с атакой мечты, а Почеттино назвал лишнего

ПСЖ взял мяч под контроль, но пробраться в чужие владения не мог. Провансальцы поставили плотный блок в центре поля и грамотно перекрывали линии передач. Мбаппе пытался прорывать оборону дриблингом на скорости, однако чаще всего упирался в стену. Лучший момент старта встречи парижане создали со стандарта – Ди Мария навесил, а Икарди головой пробил мимо ворот.

Парижане начали забивать, но засчитали их гол лишь с третьей попытки. Паредес классным разрезным пасом нашел Мбаппе, тот выкатил на пустые ворота Икарди – офсайд. Маркиньос перебросил полполя и из глубины вывел Мбаппе один на один с голкипером – снова положение вне игры.

Перед перерывом ПСЖ наконец-то вышел вперед, когда во второй раз сработала аргентинская связка. Ди Мария исполнил фирменную подачу на Икарди, а Мауро, избежав офсайдной ловушки, пробил по воротам. С первым ударом Манданда справился, но Икарди сыграл на добивании и затолкал мяч в сетку.

ПСЖ заслуженно выиграл первый тайм (Икарди должен был оформлять дубль с паса Мбаппе, но попал в перекладину). Марсель не создал ни одного качественного момента. Подходы к воротам Наваса были, однако никаких проблем голкиперу Товен не организовал. Больше всего запомнился удар Камара с центра поля – Кейлор и здесь был начеку.

Провансальцы в попытках отыграться активно начали второй тайм. У них проходили интересные комбинации, но не хватало качественного завершающего удара. Марсель зажимал ПСЖ атаками и прессингом. Париж регулярно проваливался, однако Навасу не составляло труда спасать команду. Он с легкостью потянул выстрел Товена с острого угла и опасный удар Чалеты-Цара.

ПСЖ хотел успокоить игру, замедлив движение мяча. И это частично удалось. Марсель уже с Бенедетто продолжил искать варианты без особого успеха. Почеттино ответил Андре Виллаш-Боашу выходом Неймара, который мгновенно освежил атаку ПСЖ. Против Нея снова играл Гонсалес. Играл, конечно, грубо. Однако бразилец сумел не загреметь назад в лазарет.

В ответ Неймар закрепил преимущество ПСЖ, реализовав пенальти, заработанный Икарди. Марсель все же вернул интригу на концовку встречи – Товен и Пайе создали красивый гол. Впрочем, на большее Олимпик не сподобился. ПСЖ прогнозируемо выиграл Суперкубок Франции, а Почеттино завоевал первый трофей в тренерской карьере. Аргентинец благодаря Икарди и Ди Марии поднял кубок над головой уже после третьего матча во главе ПСЖ.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом