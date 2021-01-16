Монпельє приймав Монако в рамках 20-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Ліга 1, 20-й тур

Монпельє – Монако – 2:3

Голи: Ваї, 64, Делор, 69 – Фолланд, 24, Бен-Єддер, 35, 61 (пен.)

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Ще до свистка на перерву монегаски зняли питання щодо переможця зустрічі, забивши два м'ячі, а після перерви Бен-Єддер довів рахунок до розгромного.

Варто віддати належне гостям, які зуміли відквитати два голи, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо. Фінальний свисток зафіксував мінмальну перемогу гостей.

Після 20-ти турів Монако закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці, Монпельє – 8-й.

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