Монако и еще два клуба Лиги 1 сообщили о коронавирусе у своих игроков

Один игрок Монако получил положительный результат теста на коронавирус, информирует официальный сайт клуба. Имя игрока не уточняется.

Марсель сообщил о трех случаях заражения коронавирусом – матч Лиги 1 пришлось перенести

Также Ницца сообщила о двух случаях заражения этой болезнью. Кроме того, 19-летний защитник Анже Райан Аит-Нури заболел на COVID-19. Матчи с участием этих трех команд под угрозой срыва.

Отметим, что прошлый сезон Лиги 1 не был доигран из-за пандемии. Монако предстоит сыграть свой первый матч в сезоне против Реймса, Анже должен противостоять Дижону, а Ницца – Лансу.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі