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Монако и еще два клуба Лиги 1 сообщили о коронавирусе у своих игроков

19:02 - Читати українською
Монако и еще два клуба Лиги 1 сообщили о коронавирусе у своих игроков
Райан Аит-Нури / Фото ФК Анже

Французское первенство продолжает страдать от пандемии COVID-19.

Один игрок Монако получил положительный результат теста на коронавирус, информирует официальный сайт клуба. Имя игрока не уточняется.

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Также Ницца сообщила о двух случаях заражения этой болезнью. Кроме того, 19-летний защитник Анже Райан Аит-Нури заболел на COVID-19. Матчи с участием этих трех команд под угрозой срыва.

Отметим, что прошлый сезон Лиги 1 не был доигран из-за пандемии. Монако предстоит сыграть свой первый матч в сезоне против Реймса, Анже должен противостоять Дижону, а Ницца – Лансу.

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