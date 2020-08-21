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Монако та ще два клуби Ліги 1 повідомили про коронавірус у своїх гравців

19:02 - Читать на русском
Монако та ще два клуби Ліги 1 повідомили про коронавірус у своїх гравців
Раян Аіт-Нурі / Фото ФК Анже

Французька першість продовжує страждати від пандемії COVID-19.

Один гравець Монако отримав позитивний результат тесту на коронавірус, інформує офіційний сайт клубу. Ім'я гравця не уточнюється.

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Також Ніцца повідомила про два випадки зараження сумнозвісною хворобою. Окрім того, 19-річний захисник Анже Раян Аіт-Нурі захворів на COVID-19. Матчі за участю цих трьох команд під загрозою зриву.

Зазначимо, що минулий сезон Ліги 1 не був дограний через пандемію. Монако має зіграти свій перший матч в сезоні проти Реймса, Анже повинен протистояти Діжону, а Ніцца – Лансу.

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Монако Монако Ніцца Ніцца Анже Анже коронавірус Франція
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