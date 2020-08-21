Монако та ще два клуби Ліги 1 повідомили про коронавірус у своїх гравців

Один гравець Монако отримав позитивний результат тесту на коронавірус, інформує офіційний сайт клубу. Ім'я гравця не уточнюється.

Марсель повідомив про три випадки зараження коронавірусом – матч Ліги 1 довелося перенести

Також Ніцца повідомила про два випадки зараження сумнозвісною хворобою. Окрім того, 19-річний захисник Анже Раян Аіт-Нурі захворів на COVID-19. Матчі за участю цих трьох команд під загрозою зриву.

Зазначимо, що минулий сезон Ліги 1 не був дограний через пандемію. Монако має зіграти свій перший матч в сезоні проти Реймса, Анже повинен протистояти Діжону, а Ніцца – Лансу.

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