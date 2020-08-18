Марсель сообщил о трех случаях заражения коронавирусом – матч Лиги 1 пришлось перенести

Накануне клуб объявил о подозрении на наличие заболевания у трех человек. В понедельник, 17 августа, подозрения подтвердились. Марсель уже проинформировал о ситуации Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).
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LFP оперативно приняла решение о переносе матча первого тура нового сезона чемпионата Франции между Марселем и Сент-Этьеном.
Поединок должен был состояться уже 21 августа. Встречу было решено перенести. К слову, прошлую кампанию Лиги 1 завершили досрочно, Марсель стал вторым и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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