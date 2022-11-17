Президент ФСК Мариуполь (бывший Яруд) Александр Ярошенко признался, какой абсурд постиг его при попытках эвакуировать людей из российского ада.

– Вы занимались эвакуацией из Мариуполя. Расскажите, как происходила эвакуация футбольных людей?

– Мы пошли в общежитие, собрали ребят, привезли, заселили в "Чайку", а потом, когда начали вывозить, почему-то половина отказалась. Говорят: "Мы хотим остаться в Донецке".

– Из вашей команды вы эвакуировали всех из Мариуполя?

– Вывезли всех, но не все приехали. Кто-то уехал в Германию, кто-то в Грузию и другие страны.

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– Я слышал, что во время эвакуации были такие персонажи, что боялись ехать из-за того, что их призовут в ВСУ. Это правда?

– Таких было 90 процентов, что меня очень расстроило. Наш автобус совершил четыре рейса из Мариуполя в Запорожье. Я все время предлагал ребятам уезжать. Вроде бы соглашаются, автобус готовится, заправляется, а в обед они говорят: "Нет". – "Почему?" – "Мы решили здесь остаться". Я им говорю: "Вы что, сумасшедшие?".

Меня это очень подкосило. Они могли спокойно уехать еще 3-5 марта, а не 20 числа. Я с ними разговаривал, привозил воду, еду. Потом спрашиваю: "А почему так?". Они отвечают: "Потому что на блокпосту нас сразу заберут в армию". Для меня это стало неприятным откровением.

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– Можете рассказать, кто это?

– На базе проживало около 50 человек. Фамилий я называть не буду. Это, в основном, футболисты и некоторые тренеры. Но когда уже началась просто жесть, ракеты попадали в базу, разрушались стены – они поняли, что нужно уезжать. Начали в панике собираться, потому что оставаться было опасно.

– Откуда у них вообще были мысли, что их будут насильно забирать в ВСУ?

– Кто-то им внушал эти мысли в головы. В Мариуполе велась своя информационная война, чтобы ребята не уезжали. Приходили некоторые люди, которые за деньги рассказывали такие вещи: "А вы слышали, что на блокпостах людей в армию забирают", – вспомнил Ярошенко в интервью FanDay.

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