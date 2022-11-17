– Что сейчас в городе Мариуполь? Общаетесь с кем-то, кто там остался?

– Ничего хорошего. Тепла нет, света нет. Люди кучкуются там, где провели свет. Я особо не интересуюсь, потому что мне больно спрашивать за Мариуполь.

Мне часто пишут, когда кто-то из футболистов засветился на матче в Крыму или Курске: "Саныч, как же так? Нужно разобраться". С чем разобраться? Их даже не россия интересует, а материальные блага. Дали им три копейки, сфотографировали и вернулись в холодные квартиры. Они даже не понимают, что поступают как предатели.

– Что сейчас с футбольной инфраструктурой в Мариуполе?

– Насколько я знаю, здание Федерации футбола, наша база и ФК Мариуполь разгромлены. И они все [те, кто сотрудничает с оккупационными властями] как тараканы, побежали на Ильичевец. Они там надували щеки, включают свет, бегают, тренируются каждый день. При Украине они даже не могли подойти к этому комплексу.

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– Вы помогали эвакуироваться из Мариуполя Владимиру Яксманицкому. Удивились, когда узнали, что он вернулся в город и играет в футбол с оккупантами?

– В общем, не удивился. Надо еще со школы воспитывать любить свою страну и команду. Я его лично не знаю. Знаю, что он был хорошим футболистом Шахтера, а кто был руководителем пресс-службы "горняков" всем известно (Руслан Мармазов, известный своей прорашистской позицией, – прим. автора).

Там же не только Яксманицкий остался в Мариуполе, но и тренеры академий Шахтера и ФК Мариуполь, Бойко, работавший начальником команды в Мариуполе, Николай Чеснаков. Я не могу осуждать никого, кто остался там. Что от них можно требовать? Я уверен, что если завтра придем мы, они сразу наденут украинский флаг.

– Когда Яксманицкий эвакуировался, у него проявлялись "ватные" взгляды? Как он вел себя вообще?

– При нас они были в оболочке, а сейчас ее сняли. Тогда они не показывали свою сущность, ничего не говорили, боялись.

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– А был ли кто-то, кто прямо обвинял во всем Украину и говорил, что Россия пришла нас защищать?

– В тех кругах, где я общался, такого не слышал. Таких дискуссий не было. Кто-то боялся, а кто-то просто ждал своего часа, как Муравьев (бывший украинский футболист и арбитр, который начал сотрудничать с оккупантами после полномасштабного вторжения, – прим. автора). Сейчас он занимает какую-то должность, хотя я не понимаю, чем там можно заниматься.

– Яксманицкий уехал из Мариуполя, рассказывал украинским СМИ о пережитых там ужасах во время бомбардировки города россиянами. Так почему он вернулся в оккупированный Мариуполь?

– Возможно, у него не было денег, а жить за что-то надо, а в Мариуполе у ​​него оставалось какое-то жилье. Если честно, не знаю, я с ним близко не знаком и не хочу общаться. Знаю, что ничего умного от него не услышу. Даже оправданий. Такие люди считают это обычным.

– Думаю, Яксманицкий мог найти работу тренером на подконтрольной территории.

– Наверное, да. Но он выбрал вернуться. Его уровень мышления – остаться там.

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– Но Яксманицкого оккупанты используют в пропагандистских целях: ветеранские матчи, поездки в россию, фотографии. Неужели он этого не понимает?

– Если бы Яксманицкий был щирым украинцем, то никогда бы не вернулся. Кто виноват, что он не щирый украинец?

– Во время войны еще очень неприятно удивил бывший игрок и тренер Шахтера Геннадий Зубов, устроившийся работать в российском клубе.

– Как вам объяснить. 90 процентов Шахтера тех времен смотрит на ту сторону.

– Почему в Шахтере так много "ватников"?

– Они все так воспитывались, это не их вина. Деньги в Шахтер в то время заходили из России. Кто платит, тот заказывает музыку. Все деньги, которые были в Донецке под этот проект – из Москвы. Это распиленные криминальные деньги Кобзона.

Человеку дали деньги, которые он должен вернуть. Под это все и строилось, поэтому никто не воевал до поры до времени. А сегодня, конечно, все стали патриотами. Но деньги под СКМ и Метинвест заходили русские.

– Но ведь Ахметов во время войны остался в Украине.

– Потому что сейчас его уже ничего с россией не связывает, и никто никому ничего не должен. Но сейчас и Шахтер другой. Там играют молодые пацаны 2002-03 года, которые воспитывались совсем по-другому. Тот же Мудрик говорит по-украински. Я не против Шахтера и Ахметова. Дай Бог, чтобы все были патриотами. Чем больше они патриоты Украины, тем ближе наша победа, – резюмировал Ярошенко в интервью FanDay.

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