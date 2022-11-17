Президент ФСК Маріуполь (колишній Яруд) Олександр Ярошенко зізнався, який абсурд спіткав його під час спроб евакуювати людей з російського пекла.

– Ви займалися евакуацією із Маріуполя. Розкажіть, як відбувалася евакуація футбольних людей?

– Ми пішли до гуртожитку, зібрали хлопців, привезли, заселили до "Чайки", а потім, коли почали вивозити, чомусь половина відмовилася. Кажуть: "Ми хочемо залишитися в Донецьку".

– З вашої команди ви евакуювали всіх із Маріуполя?

– Вивезли всіх, та не всі приїхали. Хтось поїхав до Німеччини, хтось до Грузії та інших країн.

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– Я чув, що під час евакуації були такі персонажі, що боялися їхати через те, що їх призвуть до ЗСУ. Це правда?

– Таких було 90 відсотків, що мене дуже засмутило. Наш автобус зробив чотири рейси з Маріуполя до Запоріжжя. Я весь час пропонував хлопцям виїжджати. Начебто погоджуються, автобус готується, заправляється, а в обід вони кажуть: "Ні". – "Чому?" – "Ми вирішили тут залишитися". Я їм кажу: "Ви що, божевільні?".

Мене це дуже підкосило. Вони могли спокійно виїхати ще 3-5 березня, а не 20 числа. Я з ними розмовляв, привозив воду, їжу. Потім питаю: "А чому так?". Вони відповідають: "Бо на блокпосту нас одразу заберуть до армії". Для мене це стало неприємним одкровенням.

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– Можете розповісти, хто це?

– На базі мешкало близько 50 осіб. Прізвищ я називати не буду. Це здебільшого футболісти та деякі тренери. Але коли вже почалася просто жесть, ракети потрапляли в базу, руйнувалися стіни – вони зрозуміли, що потрібно виїжджати. Почали в паніці збиратися, бо залишатися було небезпечно.

– Звідки у них взагалі були думки, що їх насильно забиратимуть до ЗСУ?

– Хтось їм втовкмачував ці думки в голови. У Маріуполі велася своя інформаційна війна, щоби хлопці не виїжджали. Приходили певні люди, котрі за гроші розповідали такі речі: "А ви чули, що на блокпостах людей до армії забирають", – пригадав Ярошенко в інтерв'ю FanDay.

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