Макуана уже на 5-й минуте опасно целил с дальней дистанции по центру – прямо в руки Ризныку. Судков в ответ пробил мимо правой стойки. Вскоре Сикан выходил один на один с Бойко, но упал после столкновения с экс-кипером Динамо, который успел накрыть мяч. К середине тайма Зубков не сумел попасть в створ ворот, пробивая из выгодной позиции, Бойко помешал отличиться Судакову, а Бондарь из района одиннадцатиметровой отметки не сумел замкнуть в сетку.

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Грицук ответил ударом с разворота из пределов штрафной – впритирку с левой стойкой. В конце тайма Зубков целился в дальний угол, но Бойко в прыжке дотянулся, а затем отразил мощный удар Степаненко.

Сразу после перерыва Бондарь допустил детскую ошибку и отдал пас на Будковского, но успел заблокировать попытку форварда Полесья. Невертон закручивал в ближний угол, а Крушинский в следующем эпизоде попал в стойку ворот Шахтера, упустив 100%-ый момент. Не смог пробить Бойко и Судаков, который целился с близкого расстояния. Уже в добавленное время Бондарь мог ставить точку в матче, но с близкого расстояния замкнул прострел мимо ворот. Ничья, которая снова вывела Полесье на первую строчку турнирной таблицы, а Шахтер оставила четвертым.

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