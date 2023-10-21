Черноморец – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча
21 октября 23:28 - Читати українською
Черноморец разбил Минай в поединке 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Минай на "Футбол 24".
завершено
Черноморец повел в счете на 19 минуте благодаря эффектному голу Штогрина – Андрей пяткой переправил мяч в ворота после зрячей передачи Иеде. Минай претендовал на пенальти на 33 минуте, но арбитр не заметил фола на Булезе после просмотра VAR. Шаран за споры еще и получил желтую карточку.
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После перерыва Штогрин оформил дубль, головой замкнув навес Бадибанги. А на 81 минуте Андрей еще и отдал ассист на Кузыка, который легко переиграл вратаря после выхода один на один.
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