Черноморец повел в счете на 19 минуте благодаря эффектному голу Штогрина – Андрей пяткой переправил мяч в ворота после зрячей передачи Иеде. Минай претендовал на пенальти на 33 минуте, но арбитр не заметил фола на Булезе после просмотра VAR. Шаран за споры еще и получил желтую карточку.

Черноморец разгромил Минай и вышел на вторую строчку УПЛ – Шаран обругал арбитров, неожиданный герой оформил 2+1

После перерыва Штогрин оформил дубль, головой замкнув навес Бадибанги. А на 81 минуте Андрей еще и отдал ассист на Кузыка, который легко переиграл вратаря после выхода один на один.