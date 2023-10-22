"У першому таймі була практично рівна гра, але ми сподівались, що в другому змінимо ситуацію, будемо грати більш агресивно. Утім на контратаках ми отримали 2 м'ячі.

Чорноморець – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Минулого сезону ми здобули в Одесі важливу перемогу наприкінці чемпіонату. Хлопці тоді билися один за одного, щоб зберегти результат. Тепер було схоже на те, що хлопці програли цей поєдинок ще до гри. Вони зараз мовчать і не хочуть, не можуть нічого говорити.

У поєдинку з Рухом вони виходили та билися один за одного. У матчі з Чорноморцем у деяких гравців я не побачив тієї агресії, що була з Рухом. У майстерності ми поступаємось кожній команді УПЛ. Однак, внаслідок дисципліни та бійцівських якостей ми досягаємо результату. Цього сезону це поки не вдається. Хочеться, щоб хлопці це зрозуміли. Якщо зрозуміють, зможемо з оптимізмом дивитися на турнірну таблицю", – цитує Шарана УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 11-ти турів Минай продовжує йти останнім у турнірній таблиці УПЛ, набравши лише 4 очки.

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