"Дэвид Мойес установил прямой контакт с игроком. Итак, Вест Хэм в погоне за украинцем.

"У Тоттенхэма есть уверенность насчет Малиновского": журналист объяснил, почему клуб АПЛ не спешит с трансфером украинца

А Тоттенхэм, насколько я понимаю, все еще находится на стадии рассмотрения потенциального трансфера. Так что посмотрим, как быстро продвинется процесс", – цитирует Джейкобса CaughtOffside.

Напомним, Малиновский потерял место в основе Аталанты в текущем сезоне, в общей сложности сыграв в 14 поединках и отличившись голом и 2 ассистами. Главными претендентами на украинца, кроме Вест Хэма, называют Тоттенхэм, Марсель и Ноттингем Форест.

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